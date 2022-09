Elezioni: Atto vandalico ad Aiello, manifesti PD strappati: è sfregio a democrazia

“Uno sfregio alla democrazia che non ci intimidisce né rallenta il lavoro che faremo negli ultimi decisivi giorni di campagna elettorale. I manifesti ritorneranno nel posto dov’è giusto che stiano, con buona pace di chi ritiene che le idee altrui stiano meglio in un cestino”. Lo afferma il segretario del circolo friulano del Pd di Aiello-Visco, Jacopo Bordignon, commentando l’atto vandalico commesso da ignoti ad Aiello (Udine), dove i manifesti elettorali del Partito Democratico, affissi nel primo pomeriggio di martedì 13 settembre negli appositi spazi in via Marconi, sono stati strappati da ignoti e gettati in un cassonetto. “I volontari del nostro circolo in questi giorni sono all’opera sul territorio muniti di colla, secchio, pennello e tanta buona volontà. I vandali di qualsiasi colore politico siano – aggiunge Bordignon – sappiano che ci hanno motivato ancora di più a lottare per le nostre idee”.