Elezioni comunali di Udine, l’associazione Sinergia Civica scende in campo con le sue proposte

L’associazione Sinergia Civica guidata da Aurelio Ferrari, esporrà domani, mercoledì 12 ottobre, alle 11.30 a L’Angolo dei Poeti (via Carducci, 42 a Udine), nel corso di una conferenza stampa la linea che intende seguire da qui alle prossime amministrative per il capoluogo friulano. «Il dibattito sul futuro candidato sindaco sta diventando innegabile o, per usare una terminologia filosofica, apodittico». Così Aurelio Ferrari, presidente dell’associazione Sinergia Civica di Udine, definisce il dibattito in corso sulla designazione del futuro candidato sindaco per il centro sinistra alle prossime elezioni comunali del capoluogo friulano che si terranno a maggio del prossimo anno. Un dibattito che, se nelle intenzioni di chi lo alimenta è funzionale alla scelta di chi si confronterà alle urne con il candidato per il centrodestra, dall’altro rischia «di allontanare ancor di più gli e le udinesi dal voto – prosegue Ferrari –. Perché appare evidente che al centro non ci sia tanto la voglia di ragionare sui temi concreti che stanno a cuore ai cittadini e alle cittadine, quanto a cercare spazi di consenso verso un candidato piuttosto che un altro». Da queste premesse la proposta di Sinergia Civica. «Sentiamo quindi sempre più impellente la necessità – anticipa Ferrari –, di impegnarci verso quella che ritengo essere una soluzione che, tutt’altro che divisiva come sostengono alcuni, punti a quella che è la massima espressione di esercizio democratico. Di questa – continua – ci faremo portavoce, perché avvertiamo essere in linea con il sentire delle persone, quelle che incontriamo per strada, nelle associazioni, nei mercati, nelle fabbriche, così come negli uffici o nelle scuole. Un percorso – conclude – che vogliamo portare avanti con chi, e sappiamo essere tanti e tante, crede nell’importanza della condivisione, dell’apertura e del dialogo schietto e propositivo».