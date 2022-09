Elezioni: tempo di visite “eccellenti”. A FriuliDoc il ministro Patuanelli (M5s) e Giorgia Meloni. Oggi i ministri Franceschini (Pd) e Garavaglia (Lega)

Venerdì scorso a Friuli Doc comparsata festaiola a Udine per Giorgia Meloni con vasta eco negativa per il fatto di aver accompagnato l'assaggio del frico con uno Spritz Aperol. Ovviamente fra tutte le critiche politiche che si possono fare alla leader di FdI questa è certamente veniale eppure sui social (pateticamente) non si parla d'altro. Sempre venerdì scorso presso la Loggia del Lionello si è svolta la finale regionale Oscar Green 2022, premio dell’innovazione giovane, occasione che il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli non si è fatta scappare. Oggi invece ad essere in Fvg il Ministro della cultura Dario Franceschini (PD) (di cui parliamo in un servizio specifico ndr) e quello del Turismo Massimo Garavaglia secondo cui: "Nel nostro paese il 2022 è stato l’anno della grande ripresa del turismo dopo le stagioni del covid, uno slancio che ha visto protagonista anche questa regione, con arrivi in crescita rispetto al periodo pre-covid". Garavaglia era in visita ad Aquileia dove ha visitato la basilica e il museo archeologico. Il ministro ha poi ricordato che in vista del 2025, quando Gorizia e Nova Gorìca saranno capitali europee della cultura, occorre muoversi con decisione e velocità. si tratta di una grande opportunità per il Friuli Venezia Giulia, ha detto Garavaglia, aggiungendo che il ministero e l'Enit, l'agenzia nazionale del turismo, stanno investendo molto, in particolare sul digitale, per far conoscere al mondo le enormi potenzialità culturali di questa regione.