Elisoccorso Fvg: da analisi dati di attività emergono seri dubbi su efficienza del servizio

Ogni anno l’elisoccorso del FVG effettua centinaia di missioni che non presentano caratteristiche di emergenza-urgenza o comunque non sono conformi ad altri criteri di utilizzo razionale dell’elicottero.

È quanto emerge da un’analisi critica* dell’Associazione Costituzione32 basata sui dati ufficiali del servizio nel biennio 2023 -2024, da cui risulta che su 2561 missioni effettuate si contano 262 voli in codice bianco o verde e oltre 1000 in cui l’eliambulanza è tornata vuota.

Si sa che il soccorso con elicottero è indicato nei casi di feriti gravi per garantire effettivi risparmi di tempo rispetto ai mezzi su gomma, ed è ovviamente indispensabile nei soccorsi in luoghi impervi come le aree montane.

Ma dall’esame dei dati emerge che circa il 50% delle missioni sono stato effettuate al di fuori dei suddetti criteri e al di fuori delle regole fissate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Riccardi (DGR 2064/2023).

Tutto ciò pone pesanti interrogativi sul livello di efficienza del sistema di soccorso, visto che il costo medio di una missione è stato di circa 5.000 euro, soldi che sono ovviamente impiegati molto bene quando si tratta di emergenze, ma che non sembrano giustificati per le missioni in codice bianco o verde.

Il costo annuale del servizio di elisoccorso ella nostra regione ammonta a oltre 6 milioni di euro ed è ragionevole supporre che incidendo sui voli inappropriati si potrebbero risparmiare circa 2 milioni di euro all’anno.

Ma oltre allo spreco di denaro pubblico un uso così disinvolto dell’elicottero comporta il rischio di non trovarlo disponibile nei casi di effettiva necessità, quando il “tempo è vita”, e ogni minuto conta per la sopravvivenza del paziente.

In merito alla verifica dei costi e all’appropriatezza di impiego dell’elisoccorso è stata presentata un’interrogazione in Consiglio regionale.

Cosa risponderà l’assessore Riccardi?

Un anno fa l’assessore pronunciava queste parole: “occorre far comprendere ai cittadini l’uso responsabile del Servizio sanitario (ricordo, ad esempio, che il 75% degli accessi ai Pronto soccorso è inappropriato)” e si riferiva proprio ai codici bianchi e verdi.

E adesso che si scopre che la SORES, la Sala operativa di Palmanova, usa l’elicottero non solo per i codici verdi, ma addirittura per i bianchi, questo verrà considerato un uso inappropriato della risorsa elicottero?