Emanuele Zanon: Bene riconoscere l’impegno, la dedizione e la responsabilità degli amministratori comunali

«È giusto riconoscere l’impegno, la dedizione e la responsabilità degli amministratori comunali, in primis dei sindaci» così il Consigliere Emanuele Zanon a proposito del parere unanime, espresso in V Commissione, sulla delibera della Giunta Regionale in materia di indennità di sindaci e amministratori locali. «Le indennità degli amministratori del Friuli Venezia Giulia sono ferme dal 2011, e sono tra le più basse d’Italia, certamente molto inferiori ad altre regioni a statuto speciale. L’aumento previsto non è particolarmente significativo, mediamente inferiore al 20%. Quello che è importante è il riconoscimento unanime dell’impegno profuso dagli amministratori comunali.» ha ricordato il Consigliere regionale Zanon. «Purtroppo, l’ondata dell’antipolitica, del qualunquismo e della demagogia ha colpito in modo indiscriminato tutti coloro che si impegnano per il bene pubblico. Notiamo una costante diminuzione di coloro che si candidano a fare gli amministratori pubblici e non saranno poche centinaia di euro in più ad attrarre le persone a svolgere la mansione di amministratori, soprattutto nei piccoli comuni» ha aggiunto Zanon. «Il ruolo di una futura politica sarà quello di intercettare e coinvolgere giovani donne e uomini, mettendogli a disposizione tutti gli strumenti possibili per un’adeguata formazione al ruolo di amministratori oltre all’esperienza dei colleghi che hanno già maturato un percorso politico – amministrativo. Rimane sempre e comunque fondamentale la spinta dalla passione civile e del senso di responsabilità per dare risposte ad una società sempre più complessa. I comuni sono storicamente il baluardo dei territori, il simbolo dell’identità, modello fondante dei principi di decentramento e di sussidiarietà, luogo dell’interlocuzione diretta tra amministratori e cittadini.» ha concluso il Consigliere Emanuele Zanon.