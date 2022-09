Leali delle Notizie: “Emergenza Climatica!…come rischiare la catastrofe e non curarsene affatto”

L'Associazione "Leali delle Notizie" continua ad allargare la propria rete di contatti e stringe una nuova collaborazione con Legambiente Circolo “Ignazio Zanutto” Monfalcone per alcuni incontri sull’emergenza climatica. Gli incendi sull’altopiano carsico di quest’estate nel goriziano e nella provincia di Trieste e la siccità in tutta Italia, percepibile anche nelle nostre zone con il fiume Isonzo quasi prosciugato, sono fenomeni evidenti del cambiamento climatico in atto e che ormai non si possono più ignorare. Proprio per questa ragione Leali delle Notizie e Legambiente hanno deciso di proporre la rassegna “Emergenza Climatica!…come rischiare la catastrofe e non curarsene affatto”. Quattro appuntamenti che si terranno a Ronchi dei Legionari nell’area verde del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia e in Piazzetta Francesco Giuseppe I. Gli incontri si svolgeranno giovedì 8 settembre, venerdì 9 settembre, giovedì 15 settembre e venerdì 16 settembre con giornalisti, studiosi, ricercatori e rappresentanti di associazioni che hanno a cuore l’ambiente. Siccità, innalzamento delle temperature, alimentazione ed energie rinnovabili saranno i temi centrali dei quattro appuntamenti proposti da Leali delle Notizie e da Legambiente Circolo “Ignazio Zanutto” Monfalcone. La rassegna partirà dunque giovedì 8 settembre alle 20.30 con “Quelle Cassandre dell’IPCC: gli effetti dell’aumento della temperatura in FVG (oggi, non tra chissà quando!)”. Interverranno Valentina Gallina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente FVG e Laura Feudale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. Introdurrà e modererà l’incontro Timothy Dissegna, direttore de Il Goriziano. Si proseguirà poi venerdì 9 settembre sempre alle 20.30 con “Sete! Fino alla siccità prossima ventura”. Interverranno Chiara Calligaris, ricercatrice dell’Università di Trieste, e Felicita Pistilli, giornalista del TG1 della Rai. Introdurrà e modererà l’appuntamento Ivan Bianchi, giornalista de Il Goriziano. Gli incontri di giovedì 8 e venerdì 9 settembre si terranno al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia con entrata da via Roma a Ronchi dei Legionari. Giovedì 15 settembre si terrà invece alle 20.30 l’incontro “Mangiare meno carne fa bene al clima (e al benessere degli animali!)”. Interverranno Christiana Ruggeri, giornalista del TG2 della Rai e scrittrice, e Cristina Micheloni dell’Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica FVG. Introdurrà e modererà l’incontro Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto. Il ciclo di incontri sull’emergenza climatica si chiuderà venerdì 16 settembre alle 20.30 con “Eppur si muove! Energie rinnovabili per liberarci dai combustibili fossili” con l’intervento di Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. Introdurrà e modererà l’incontro la giornalista e scrittrice Elisa Cozzarini. Gli incontri di giovedì 15 e venerdì 16 settembre si terranno in Piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi dei Legionari. In caso di maltempo i due appuntamenti verranno spostati nell’adiacente Auditorium Comunale “Casa della Cultura”. L’intera rassegna “Emergenza Climatica!…come rischiare la catastrofe e non curarsene affatto” è stata organizzata con il Patrocinio della Città di Ronchi dei Legionari e grazie al contributo della BCC di Staranzano e Villesse.