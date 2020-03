Emergenza Coronavirus: Aperto un tavolo permanente con i sindacati. Promessi 22 mln per commercio, turismo e servizi

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La Regione ha liberato ulteriori 22 milioni di euro per consentire alle imprese del Friuli Venezia Giulia, in particolare nei settori del commercio, turismo e servizi, di fronteggiare la crisi dovuta all'epidemia da Coronavirus. Lo ha confermato l'assessore alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, durante un confronto tenutosi oggi in audio conferenza con i rappresentanti delle sigle sindacali.

"Oltre agli 11,5 milioni di risorse fresche - ha spiegato Bini -, nel disegno di legge sulle prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19, abbiamo liberato ulteriori risorse già previste dallo SviluppoImpresa rendendole fruibili da subito".

"Abbiamo destinato 16,5 milioni delle sezioni anticrisi a questa specifica situazione di cui 14,2 milioni ai settori del commercio, turismo e servizi per garantire l'equilibrio finanziario delle imprese concedendo liquidità a medio e breve termine e 2,3 milioni a disposizione di provvedimenti a sostegno degli artigiani" ha dettagliato l'assessore, aggiungendo che "ci sono poi ulteriori 5,4 milioni di euro di fondi rischi, finanziati nel 2011 e nel 2012 dalla Regione presso Confidimprese Fvg e Confidi Friulia, che presentano disponibilità utilizzabili".

"Di fatto - ha evidenziato l'assessore - la Regione sta mettendo in campo complessivamente 33,4 milioni di euro nella consapevolezza che queste risorse garantiscono copertura alle prime misure per affrontare l'emergenza; ad esse dovranno necessariamente seguire ulteriori provvedimenti, da definire quando avremo chiara la contabilità della crisi, destinata purtroppo a prolungarsi ancora nel tempo".

L'assessore ha inoltre deciso di aprire un tavolo permanente di confronto con i sindacati per affrontare in tempo reale tutti gli aspetti dell'emergenza, anticipando di fatto quanto previsto all'articolo 5 del ddl SviluppoImpresa relativamente all'istituzione di un tavolo permanente per le crisi aziendali.