Emergenza COVID-19 e assunzione di Personale sanitario. Liguori (Cittadini): “La Regione chiarisca il “giallo” dei compensi”

Il nostro articolo di ieri "Scandalo insopportabile. Infermieri e tecnici chiamati a gestire il Covid-19 assunti in emergenza pagati 6,50 euro l’ora" che riprendeva quanto diffuso dalla FNO TSRM (La Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) sta sortendo qualche effetto, infatti la consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori ha annunciato di volerci vedere chiaro e in una nota annuncia una interrogazione: "Il caso è uno di quelli che desta preoccupazioni, che crea inutili apprensioni in un momento in cui i professionisti e gli operatori sanitari stanno fronteggiando l’emergenza COVID-19. Vuole vederci chiaro la consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori sulla vicenda che in queste ore ha coinvolto l’Agenzia Regionale per il Coordinamento della Salute della Regione FVG (ARCS) in merito agli avvisi pubblici finalizzati all'assunzione di personale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Corona virus. Secondo quanto sostengono Alessandro Beux e Giorgio Sirotti, rispettivamente Presidente nazionale e regionale della Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sarebbero sorti problemi legati ai compensi: quelli previsti in partenza per l’assunzione in emergenza di “Tecnici di radiologia, Infermieri, Assistenti sanitari, Tecnici di laboratorio e Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare” (compenso orario di € 30,00 al netto eventuali di oneri riflessi e IRAP), si tradurrebbero in realtà in 11 € lorde/ora (circa 6,50 € netti/ora) così come proposto dall’agenzia del lavoro Gi Group, a quanto pare incaricata dalle Aziende sanitarie regionali di gestire il reclutamento dei soggetti interessati. “Nel decreto approvato dall’ARCS - ha spiegato Liguori - è prevista una remunerazione che nei fatti verrebbe di gran lunga decurtata. Cosa inimmaginabile se si pensa allo sforzo straordinario che stiamo chiedendo al personale sanitario. Se i fatti stanno davvero così, qualcosa non ha evidentemente funzionato, a partire dalla comunicazione. La questione va chiarita ed è per questo che ho deciso di presentare un’interrogazione all’Assessore Riccardi”. Speriamo che la risposta arrivi rapida magari per vie brevi dato che in questo caso è improbabile che l'assessore alla salute Riccardo Riccardi fosse a conoscenza della maniera "disinvolta" con cui sarebbero gestite le assunzioni, fosse anche solo una irregolare. O almeno così speriamo.