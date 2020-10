Emergenza Covid: Shaurli, preoccupati per atteggiamento Fedriga

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“Con i contagi che s'impennano, Fedriga balbetta ancora contro il Governo. Non esistono isole felici né pifferai magici, adesso occorre mettersi al lavoro e prendere misure per evitare danni seri. Nessuno vuole il lockdown ma non è a parole o battibeccando che lo evitiamo ”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che è stato registrato il terzo picco record consecutivo di contagi in Fvg.

“Siamo seriamente preoccupati – sottolinea Shaurli - per come sta andando la curva dei contagi e per l'atteggiamento di Fedriga, che pare più condizionato dalle indicazioni di Salvini che dalla salvaguardia di imprese, posti di lavoro ed altre attività. Sono gli scienziati a metterci in guardia sui riflessi economici di un dilagare fuori controllo della pandemia per molti mesi. Lo ribadiamo una volta di più: serve tracciamento dei contagi, risposte più rapide sui tamponi, collaborazione con i territori".