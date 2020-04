EMERGENZA COVID19 E SITUAZIONE CASA CIRCONDARIALE DI UDINE. Positivi alcuni operatori.

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Continua a destare molta preoccupazione la situazione negli istituti penitenziari italiani e in particolare nella casa circondariale di Udine in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica. A dirlo è il consigliere regionale Furio Honsell. Alla luce delle dichiarazioni della Conferenza dei Garanti delle persone private della libertà avevamo fatto un'interrogazione all'Assessore alla Sanità Riccardi su quali fossero le misure prese per ridurre i rischi di contagio e come venissero gestite le persone potenzialmente positive. Altrettanto avevamo ribadito nell'audizione di mercoledì scorso. Purtroppo non abbiamo ricevuto risposte. Le notizie di ieri circa la positività di alcuni operatori nella casa di circondariale di Udine, rendono quindi particolarmente urgente l'assunzione di responsabilità su tali problematiche e la predisposizione di linee guida e disposizioni di prevenzione chiare e decise.”

“Come già fatto in molte altre occasioni, non ultima quella relativa agli ospiti delle case di riposo, si raccomanda di creare degli spazi sicuri nei quali ospitare temporaneamente persone potenzialmente positive evitando di trasferirli in luoghi presso i quali si trovano persone non ancora toccate dall'epidemia. Altrimenti si rischia di allargare il contagio. C'è bisogno di spazi protetti e assistiti anche per una gestione della fase 2 come ormai viene raccomandano da molti esperti.”