EMPORIO ADV LANCIA 3BWEBINAR: dirette Facebook con esperti di marketing e strategie d’impresa per affrontare il cambiamento del mercato

Emporio ADV, agenzia di comunicazione integrata e marketing di Udine, lancia il progetto digitale 3Bwebinar, un luogo di confronto online a cadenza quindicinale per le imprese che si trovano ad affrontare il periodo di cambiamento affacciatosi sul mercato nazionale e internazionale.

Partito venerdì 3 aprile con un webinar sul tema delle vendite online (e-commerce e marketplace), argomento di strettissima attualità, 3Bwebinar proseguirà con altri due appuntamenti il 17 e il 30 aprile e un calendario in continuo aggiornamento per i prossimi mesi.

A proposito della genesi del progetto, spiega Enrico Accettola, presidente di Emporio ADV: «Le aziende hanno preso coscienza dei profondi mutamenti che la pandemia ha prodotto e si stanno chiedendo “come farò dopo?”. Questa domanda ci ha spinti ad una riflessione legata ai modelli di business. Ci siamo interrogati su come sia possibile trasformare le esigenze di oggi nelle opportunità di domani, individuando soluzioni sostenibili: da qui è nato 3Bwebinar, una serie di webinar gratuiti in diretta Facebook con esperti a confronto, con cui discutere di temi attuali».

3Bwebinar è un percorso di condivisione di contenuti, che mette in rete da un lato esperti in comunicazione, finanziamento alle imprese, strategie di business, marketing, digitale, dall'altro professionisti che cercano spunti per affrontare le nuove sfide del mercato e trasformare il rischio in opportunità.

Ogni appuntamento di 3Bwebinar dura mezz'ora e si svolge in diretta video sulla pagina Facebook di Emporio ADV, con la voce di due esperti, con competenze diversificate ma complementari, collegati in videoconferenza.

La sessione fissata online per venerdì 17 aprile alle 14.30 ha per titolo “Coinvolgimento degli stakeholders. Costruire un modello di engagement sostenibile”: si discuterà come ripensare il sistema di relazioni interne ed esterne dell’azienda nel mercato attuale e futuro.

L'appuntamento di giovedì 30 aprile, sempre alle 14.30 sulla stessa pagina Facebook, è invece con “Brand Equity in un mondo in transizione. Economia e finanza ai tempi del Covid”: il webinar continua a trattare l'attualità, questa volta cercando di capire come creare valore e mantenere la reputazione di un brand nel mondo finanziario in un periodo particolarmente delicato.

Al progetto 3Bwebinar è dedicata la pagina https://www.emporioadv.it/3bwebinar/, con il calendario e gli argomenti, in costante aggiornamento.