Endometriosi, sostegno economico alle pazienti: Liguori e Capozzi presentano un emendamento al DDL n. 62

Le consigliere regionali Simona Liguori e Rosaria Capozzi hanno depositato un emendamento aggiuntivo al disegno di legge n. 62 “Misure finanziarie multisettoriali 2025” con l’obiettivo di garantire un sostegno concreto alle donne del Friuli Venezia Giulia affette da endometriosi.

L’iniziativa prevede, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2025, l’erogazione di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 500 euro per il rimborso delle spese sostenute nell’acquisto di farmaci non rientranti già tra quelli esenti ma necessari per la cura della malattia. Il beneficio sarà rivolto alle cittadine con un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro.

Per la misura è stato previsto un fondo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2025, a valere sulla Missione 13 – “Tutela della salute” – del bilancio regionale.

“Con questo emendamento vogliamo riconoscere il peso sociale ed economico dell’endometriosi, una malattia cronica che colpisce tante donne. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita delle pazienti e delle loro famiglie, alleggerendo il costo di cure che sono indispensabili”, dichiarano le proponenti.

“Si tratta di un primo passo, sperimentale ma importante, per sostenere in maniera concreta le donne affette da endometriosi e per porre il tema al centro delle politiche sanitarie e sociali del Friuli Venezia Giulia”, concludono Liguori e Capozzi.