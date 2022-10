Energia Nostra, Energia solidale e sostenibile se ne discute giovedì prossimo a Cormons

I prezzi dell’elettricità e del gas sono aumentati vertiginosamente e i prossimi mesi non offrono prospettive di miglioramento. Nel frattempo il cambiamento climatico colpisce con forza anche alle nostre latitudini. Esiste una soluzione per reagire e riappropriarsi di un’energia conveniente, pulita, sicura e di origine locale: la comunità energetica rinnovabile. Famiglie, imprese e istituzioni possono collaborare per produrre insieme elettricità rinnovabile per alimentare le proprie attività quotidiane. Il circolo di Gorizia di Legambiente organizza a Cormons l’evento di lancio della comunità energetica cormonese, evento che si svolgerà Giovedì 20 ottobre alle 18:30 – Sala Civica di Cormons, Piazza XXIV Maggio. Cittadine e cittadini, imprenditrici e imprenditori e rappresentanti delle istituzioni sono invitati per discutere insieme, porre domande e decidere il logo della nuova comunità energetica rinnovabile.