Energie rinnovabili, Scuola organizzata da Ateneo Udine

La Scuola di introduzione alle energie rinnovabili (Sier) dell’Università di Udine ha aperto le iscrizioni all’undicesima edizione, che si terrà dal 15 al 20 settembre. Per partecipare bisogna fare domanda entro il 26 agosto al link http://bit.ly/43ZnKvC Il percorso formativo è rivolto a diplomati, laureati, tecnici e operatori del settore delle aziende.

La Scuola, diretta da Marina Cobal e Paolo Giannozzi, affronterà i numerosi aspetti delle fonti di energia rinnovabili e del loro sviluppo come risposta ai problemi climatici ed energetici. Sarà anche presentata una panoramica aggiornata sulle principali tecnologie rinnovabili commercialmente valide, arrivando a comprenderne il funzionamento ei vari passi che hanno portato alla loro ideazione e sviluppo. Inoltre, la scuola presenterà una rassegna dei mercati, dalla dimensione internazionale a quella locale.

Sono previste lezioni frontali, attività di laboratorio, testimonianze aziendali e visite a siti di interesse, per favorire un apprendimento pratico dei principi su cui si basano le energie rinnovabili. Nell’ultima giornata si terranno un seminario e una tavola rotonda su fusione e fissione nucleare.

L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura dell’Ateneo friulano. Collaborano l’Università e il Centro internazionale di fisica teorica (Ictp) “Abdus Salam” di Trieste, e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn).