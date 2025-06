Enoarmonie arriva a Forni di Sotto: dal Barbiere di Siviglia a Paco De Lucía

Continua il viaggio musicale della XIX edizione di EnoArmonie, la rassegna culturale ideata e organizzata dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia. Domenica 29 giugno, alle ore 19.00, sarà la suggestiva piazza centrale di Forni di Sotto a trasformarsi in palcoscenico d’eccezione.

Protagonista del nuovo appuntamento, dal titolo “Granizado de limón”, sarà il celebre Aighetta Guitar Quartet, formazione francese composta da François Szonyi, Alexandre Del Fa, Philippe Loli e Olivier Fautrat, capace di spaziare con eleganza tra repertori classici, popolari e contemporanei. A guidare il pubblico in questa serata di suoni e suggestioni sarà Luca Damiani, nota voce di Rai Radio 3 e conduttore della trasmissione 6 Gradi, in veste di enorelatore. Il programma musicale intreccia brani originali firmati da Philippe Loli, Paco de Lucía, Olivier Fautrat, Georges Bizet, Gioachino Rossini e Alexandre Del Fa, in un continuo dialogo tra il rigore della tradizione colta e le suggestioni della musica folk e gitana.

E come da tradizione della rassegna, anche il vino sarà protagonista dell’esperienza sensoriale: la serata vedrà infatti una speciale degustazione in collaborazione con l’azienda Baldovin, storica realtà vinicola che ha sede proprio a Forni di Sotto, nel cuore delle Dolomiti friulane.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso la Sala Polifunzionale del Comune.

I partner – EnoArmonie è una rassegna culturale curata dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli.