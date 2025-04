EnoArmonie, Marco Mauceri e Giulia Contaldo a Moruzzo con “Miti, favole e leggende in bianco e nero”

Prosegue la rassegna musicale e culturale di EnoArmonie, curata dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia e giunta alla diciannovesima edizione. E si rinnova anche la collaborazione con il comune di Moruzzo, che ospiterà domenica 6 aprile alle 18, nella sua sala consiliare, il quinto appuntamento della rassegna, “Miti, favole e leggende in bianco e nero”. Ospiti e protagonisti saranno Marco Mauceri come enorelatore e la pianista Giulia Contaldo. In programma musiche di Liszt, Debussy, Szymanowksi e Medtner, con brani legati alla tradizione europea delle fiabe. E insieme a loro ci saranno i vini dell’azienda Borgo Sant’Andrea, che con tre eccellenze del territorio creeranno una sinestesia unica tra parole e vino.

I protagonisti – Marco Mauceri è una storica voce radiofonica, legato a doppio filo con Rai Radio 3, e sarà sul palco di EnoArmonie insieme a Giulia Contaldo che ne accompagnerà le parole con la musica del pianoforte. Contaldo, pianista di fama internazionale, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica con il Concerto per Pianoforte e Orchestra di Schumann, eseguito insieme alla BBC Philarmonic diretta da Omer Meir Weber alla Bridgewater Hall di Manchester.

I partner – EnoArmonie, rassegna culturale curata dall’Associazione Musicale Sergio Gaggia, si avvale del supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e della collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cividale del Friuli.