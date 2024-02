Enogastronomia: nata a Pordenone la nuova associazione Bacco & Demetra

Venerdì 23 febbraio 2024 è stata presentata presso la sala convegni dell’Hotel Santin di Pordenone la nuova associazione Bacco & Demetra APS. Nata dall’idea e dalla condivisione di passione ed esperienze nel settore enogastronomico ed artistico di Maria Teresa Gasparet e Paola Gottardo, l’associazione si pone l’obiettivo di divulgare la conoscenza dell’enogastronomia, arte, tradizioni e cultura del nostro Bel Paese. Sono sette i soci fondatori che rappresentano quattro differenti generazioni. Alcuni progetti sono già stati messi a terra, uno fra tutti “Storie di donne” una rassegna volta a mettere in risalto donne professioniste impegnate in settori che fino a poco tempo fa erano appannaggio del mondo maschile. “Abbiamo realizzato degli incontri con delle sommelier professioniste, delle giovani chef, delle enologhe, delle esperte di marketing e di turismo” ha raccontato Paola Gottardo Presidente dell’associazione. “Ciò che ci proponiamo con Bacco & Demetra” ha continuato Maria Teresa Gasparet “è di avvicinare e di far conoscere alle persone e ai giovanissimi in primis, ciò che di meraviglioso e unico abbiamo nel nostro Paese. E lo possiamo fare mettendo al primo posto l’individuo, creando sinergie e collaborazioni, anche con altre associazioni, che uniscono e che stimolano la creatività”.

Gli eventi e le iniziative della nuova associazione saranno dedicati agli associati e

le varie attività si potranno seguire sui canali social.