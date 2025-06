Enoturismo Fvg: presentate le notti del vino 2025 delle città del vino

Dopo l’esordio la scorsa estate, ecco l’anno della crescita, anche a livello nazionale: presentazione a Trieste, nella sala Tessitori del Consiglio regionale, per Le Notti del Vino, calendario di eventi estivi del Coordinamento regionale delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia.

Proprio sul territorio regionale questa manifestazione, che porta il sottotitolo di “Evento enoico dell’Estate”, era nata lo scorso anno. Visto il bilancio positivo, l’Associazione nazionale delle Città del Vino ha ora deciso di estenderlo a tutta la Penisola per questa edizione 2025, adottando anche lo stesso logo ideato per l’evento in Friuli Venezia Giulia.

Confermata la formula, con serate sotto il cielo estivo in cui le cantine del territorio propongono i propri vini abbinati a specialità gastronomiche e a eventi quali musica, teatro, presentazioni letterarie o visite guidate a beni culturali e naturalistici. Un formato che unisce degustazioni enoiche a percorsi turistici, valorizzando i territori e le comunità legate storicamente al vino.

DATI & NOVITÁ

In Friuli Venezia Giulia si è allargato il periodo – dal 23 giugno al 12 settembre mentre prima c’erano solo luglio e agosto – e sono aumentati gli appuntamenti de Le Notti del Vino, da 28 a 36, coinvolgendo 35 Città del Vino (alcune collaborano allo stesso evento, altre propongono due date).

Tra le partecipanti anche due oltre i confini nazionali: Buie d’Istria in Croazia, storico membro delle Città del Vino, e Koper / Capodistria che è entrata nell’associazione alla fine dello scorso anno. Proprio la cittadina slovena, insieme all’altra esordiente Muggia, proporrà una serata davvero particolare: La Notte del Vino su una barca che porterà al largo i partecipanti partendo da Portorose, a metà strada tra le due località.

Altra novità la collaborazione con ERT – Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia che proporrà nelle Città del Vino giovani musicisti del Friuli Venezia Giulia.

DICHIARAZIONI

“Quello dello scorso anno – dichiara Tiziano Venturini, vicesindaco di Buttrio coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino – è stato un esordio davvero positivo, con oltre 7 mila persone partecipanti e oltre 300 cantine aderenti, alle quali si sono uniti un centinaio di ristoratori. Numeri che hanno portato l’Associazione nazionale Città del Vino, con grande convinzione da parte del presidente nazionale Angelo Radica, ad adottare il nostro progetto per dargli valenza in tutta Italia. Siamo stati lieti di condividere il know how sviluppato dal nostro Coordinamento regionale per svilupparlo ulteriormente l’evento in tutta la Penisola. Pensiamo che Le Notti del Vino possano essere anche una risposta per un settore produttivo che, vista la situazione dell’export segnata da tensioni commerciali internazionali, sta cercando un modo per “rivitalizzare” i consumi interni di vino di qualità in Italia. I nostri appuntamenti in chiave prettamente enoturistica danno proprio una mano in questo senso alle cantine, che possono promuoversi e farsi conoscere negli stessi territori da cui nascono i loro grandi vini. Copriamo l’area di tutte le Doc regionali e siamo orgogliosi di avere anche l’adesione degli amici di Buie e Capodistria”.

“Le Notti del Vino sono un esempio concreto di come il Friuli Venezia Giulia sappia fare sistema valorizzando le sue eccellenze, non solo vitivinicole ma anche culturali e paesaggistiche – afferma Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. – L’estensione dell’evento a livello nazionale è motivo di grande orgoglio e dimostra la capacità del nostro territorio di essere laboratorio di buone pratiche replicabili. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per promuovere il vino di qualità attraverso un’esperienza che unisce territorio, cultura e tradizione, rafforzando il legame tra identità locale e sviluppo turistico consapevole”. Presente anche il consigliere regionale Diego Bernardis, presidente V commissione.

Sono intervenuti Angelo Radica presidente nazionale Città del Vino (in videocollegamento) che ha sottolineato come “si prospetta che circa un terzo delle proposte de Le Notti del Vino in tutta Italia, in questo di avvio a livello nazionale, arriveranno dal Friuli Venezia Giulia: un format di valore che con piacere abbiamo accolto per tutta la Penisola. Nelle varie proposte, oltre alle degustazioni e ai momenti di intrattenimento, inviteremo le Città del Vino a prevedere pure attimi di riflessione su sostenibilità, salute e salvaguardia del territorio”.

Pietro De Marchi presidente Comitato regionale Unpli FVG ha ricordato la stretta sinergia tra Città del Vino e Unpli, che proprio “in Friuli Venezia hanno firmato un patto di collaborazione dal valore nazionale e che vede 7 Pro Loco di altrettante Città del Vino regionali fare parte anch’esse dell’Associazione: con i nostri volontari saremo con impegno all’interno della squadra de Le Notti del Vino”.

Sandro Paravano vicedirettore Banca 360 FVG ha ricordato ancora una volta il convinto sostegno dell’istituto di credito cooperativo ai territori e alla filiera del vino, a partire dalla sponsorizzazione de Le Notti del Vino, evento dal grande valore.

La vicesindaca di Koper Capodistria Mateja Hrvatin Kozlovič, Franco Biloslavo consigliere comunale delegato di Muggia e Massimo Romita consigliere comunale Duino Aurisina Devins Nabrezina e membro del coordinamento regionale Città del Vino hanno presentato lo speciale evento sul mare dell’11 luglio.

Presente anche il neosindaco di Nimis Fabrizio Mattiuzza, località dove il 23 giugno inizieranno Le Notti del Vino sul territorio regionale e Carlo Schiff sindaco di Chiopris Viscone dove invece si concluderà il programma il prossimo 12 settembre. Sono intervenuti a presentare i propri eventi pure il sindaco di Palazzolo dello Stella Franco D’Altilia, che ha citato un aumento delle presenze turistiche nel suo Comune anche grazie agli eventi legati alle Città del Vino, e il direttore dell’Ente turistico di Buje Valter Bassanese.

Presenti pure altri numerosi sindaci e amministratori delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, membri del coordinamento regionale delle Città del Vino e Ambasciatori delle Città del Vino.

LE DATE

I programmi completi sono in continuo aggiornamento sul sito www.cittadelvinofvg.it. Queste le date e le location dell’edizione 2025: Nimis 23 Giugno; Corno di Rosazzo 28 Giugno; Dolegna del Collio 2 Luglio; Cormons 4 Luglio; Sequals 4 Luglio; Cervignano del Friuli 5 Luglio; Codroipo 5 Luglio; Muggia / Milje e Koper / Capodistria 11 Luglio; Casarsa Della Delizia 16 Luglio; Manzano 17 Luglio; Monrupino / Repentabor 24 Luglio; Sesto al Reghena 24 Luglio; Povoletto 25 Luglio; Premariacco 25 Luglio; Aquileia 25-26 Luglio; Palazzolo dello Stella 26 Luglio; Ronchi dei Legionari 26 Luglio; Torreano 29 Luglio; San Giorgio della Richinvelda 1 Agosto; Pocenia 2 Agosto; Prepotto e Dolegna del Collio 3 Agosto; Latisana 5 Agosto; Gradisca D’Isonzo 6 Agosto; Latisana 7 Agosto; San Giovanni al Natisone 7 Agosto; San Vito al Tagliamento 8 Agosto; Camino al Tagliamento 8 Agosto; Duino Aurisina / Devin Nabrežina 8 Agosto; Buje / Buie D’Istria 9 Agosto; Bertiolo 10 Agosto; Sgonico / Zgonik 20 Agosto; Buttrio 21 Agosto; San Dorligo Della Valle / Dolina 23 Agosto; San Quirino 30 Agosto; Chiopris Viscone 12 Settembre.