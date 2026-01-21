Ente Bilaterale Veneto-FVG: incontro a Udine sulle opportunità del welfare contrattuale

L’Ente Bilaterale Veneto – Friuli Venezia Giulia organizza per le aziende, i lavoratori e i rappresentanti del territorio, giovedì 22 gennaio all’Hotel Là di Moret (via Tricesimo 276 a Udine) un incontro dedicato ai servizi e alle opportunità del welfare contrattuale.

La mattinata si aprirà alle 9.00 con i saluti istituzionali del presidente dell’ente Maurizio Franceschi e della vicepresidente Cecilia De Pantz, cui seguirà la presentazione delle attività dell’Ente Bilaterale Veneto – FVG a cura del direttore Marco Palazzo. Sarà poi la volta dell’illustrazione dei servizi rivolti alle persone, affidata a Stefania Leandri, e alle aziende, presentata da Beniamino Boscolo.

Al termine dell’incontro formativo, alle 12.00, si terrà una conferenza stampa aperta ai media e ai partecipanti, durante la quale si forniranno i dati positivi dell’ente. Solo per il Friuli-Venezia Giulia la Confesercenti ha iscritto, dal 2018 ad oggi, 285 aziende per un totale di 1.518 dipendenti. Nello specifico, dal 2018 al 2020 le aziende iscritte sono state 130 (381 dipendenti), mentre dal 2021 al 2025 hanno aderito 155 aziende (1.137 dipendenti), con numeri nettamente in crescita.

Cos’è l’EBVenetoFVG

L’Ente Bilaterale Veneto F.V.G. è l’organismo regionale e interregionale del Commercio, dei Servizi e del Turismo per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Si tratta di un’associazione riconosciuta e senza scopo di lucro, nata nel 1996 grazie alla costituzione paritetica tra Confesercenti e le federazioni regionali del Veneto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams, Fisascat e Uiltucs.

La sua missione principale è promuovere e gestire, a livello regionale, le intese tra imprese e lavoratori, favorendo il dialogo e la collaborazione tra le parti. L’obiettivo è migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti del terziario e sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

EBVenetoFVG offre rimborsi economici e servizi gratuiti ai lavoratori e alle aziende iscritte, in ambiti che spaziano dalla famiglia alla salute e al benessere, dalla cultura al lavoro, dalla formazione allo sviluppo imprenditoriale e all’innovazione. A questi si aggiungono i servizi istituzionali previsti dalla contrattazione collettiva, anch’essi erogati senza costi.

L’Ente adotta inoltre un modello organizzativo conforme al D.Lgs. 231/01, che include un codice etico e di comportamento volto a garantire trasparenza, correttezza e responsabilità nelle proprie attività.