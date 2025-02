Enti Locali. Prima Assemblea Nazionale degli eletti di Avs nelle amministrazioni locali a Napoli sabato 22 e domenica 23 febbraio

Alleanza Verdi Sinistra terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio Napoli la 1ª Conferenza nazionale delle elette e degli eletti nelle Amministrazioni locali, con particolare attenzione ai Comuni.

Lo annunciano in una lettera ai sindaci, assessori e consiglieri comunali di Avs i coportavoce nazionali di Europa Verde Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta, e il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Da troppo tempo – proseguono gli esponenti di Avs – le amministrazioni locali sono lasciate sole e logorate, di volta in volta, da potenti spinte verso il centralismo più esasperato e, nel contempo, dalla deriva verso la frantumazione dell’unità del Paese. Eppure, in migliaia di realtà si sono deliberate ed attuate decisioni di grande innovazione su temi rilevanti per la vita dei cittadini e, nel contempo, si sono affermate esperienze di buon governo.

Infine, oltre 20 anni di politiche di tagli operati dalle Finanziarie dei governi che si sono succeduti e dal Ministero dell’Economia hanno di fatto favorito la limitazione dell’autonomia dei Comuni. Le leggi di bilancio 2024 e 2025 del governo della destra, in particolare, stanno determinando nei Comuni una ancor maggiore grave difficoltà nel garantire anche i più semplici servizi primari.

Avs annovera ormai alcune migliaia di presenze negli Enti Locali , tanti aderenti alla nostra Alleanza ed altri che comunque collaborano direttamente con noi e guardano con attenzione alla nostra esperienza. Donne e uomini che non intendiamo lasciare soli nel difficile compito che sono chiamati ad assolvere.”

“Anche dal Friuli Venezia Giulia partirà una delegazione di amministratori verso la due giorni di Napoli” commenta Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. “Sarà un’occasione importante di formazione e condivisione di buone pratiche locali, e sono certa che ritorneremo con un bagaglio di idee e progetti da mettere in atto nei Comuni in cui siamo presenti. Un evento che segna la maturità politica di un’alleanza che non ha solo fini elettorali, ma la sincera voglia di cambiare la politica nazionale con proposte radicali e vincenti.” conclude Pellegrino.