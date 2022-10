Enti locali: Shaurli (Pd), tra guerra e crisi ‘novità’ province

“Con famiglie e imprese in drammatiche difficoltà la Giunta regionale a guida Lega annuncia la ‘novità’ eclatante delle vecchie province, che immaginiamo in testa alle priorità del Parlamento stretto tra guerra e crisi energetica. In oltre quattro anni il centrodestra nulla ha fatto anzi ha reso l’apparato regionale ancora più mastodontico e costoso con gli Edr, non ha risolto un problema dei nostri Comuni, a partire da quelli più piccoli che senza collaborazioni fanno fatica a garantire personale, servizi e risposte a cittadini e imprese. Il tempo dello scarico delle colpe è finito da un pezzo e dopo quattro anni si dovrebbero vedere i risultati di Fedriga su sanità, ambiente, Enti locali: purtroppo non si vede nulla perché non c’è nulla”. Lo dichiara il consigliere regionale Cristiano Shaurli (Pd) commentando le parole dell’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti il quale ha riaffermato la volontà “inserire le Province tra gli enti necessari”, convinto che “con la nuova Legislatura nazionale “si apre una stagione seria per il riassetto del sistema degli enti locali del FVG”.