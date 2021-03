Ert, per “Circuito Aperto” su Facebook e YouTube va in scena l’adattamento del romanzo di Ernest Hemingway il Vecchio e il Mare

Sebastiano Somma ritorna protagonista per il Circuito ERT. In attesa di accogliere la tournée di Lucio incontra Lucio, l’artista napoletano interpreterà il saggio pescatore Santiago del capolavoro di Ernest Hemingway Il vecchio e il mare. Lo spettacolo andrà in scena in streaming venerdì 12 marzo alle ore 21 sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG per Circuito Aperto, la rassegna gratuita del circuito teatrale del Friuli Venezia Giulia. In collaborazione con il Comune di Sacile, Sebastiano Somma salirà sul palco con la figlia Cartisia, nel ruolo di Manolin, accompagnato anche dal violino del M° Riccardo Bonaccini; le installazioni sono opera di Angelo Accardi.

Il vecchio e il mare giunge al termine della carriera di scrittore di Hemingway. Si tratta, infatti, dell’ultima opera pubblicata in vita. In questo breve romanzo l’autore rimedita i temi fondamentali di ciò che ha elaborato negli anni - nella cornice simbolica di un’epica individuale - e, contemporaneamente, ripercorre i grandi modelli letterari che, come Moby Dick, hanno reso celebre la letteratura americana. Il vecchio e il mare racconta la scommessa di un vecchio pescatore, la sua disperazione, la sua passione, l’amore per la natura dalla forza devastante e la rivincita, tutti elementi con cui Sebastiano Somma gioca in voce, cercando parallelismi con la sua vita e quella del pubblico. Sebastiano Somma presenterà lo spettacolo nella videorubrica di approfondimento del Circuito ERT, Il Teatro a Casa Tua, in onda giovedì 11 aprile alle 18.30 sempre sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG.

Circuito Aperto proseguirà la settimana successiva, venerdì 19 marzo, con L’incredibile storia vera di Nellie Bly, un appuntamento di cui ancora una volta è protagonista la narrazione alla quale si aggiungono musiche e canzoni dal vivo. Sul palco l’autore del testo, Valerio Marchi, sarà accompagnato dalla voce di Claudia Grimaz e dalle musiche di Alessio e Giuliano Velliscig.

Tutti gli appuntamenti, sia di Circuito Aperto sia de Il Teatro a Casa Tua, saranno disponibili anche dopo la messa in onda sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG/live | https://bit.ly/ERTFVGYouTube

Maggiori informazioni sul sito www.ertfvg.it.