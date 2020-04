Escalation dei contagio covid-19. dove è la rete di controllo sui territori della regione Friuli Venezia Giulia?

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In una situazione quella del Friuli Venezia Giulia in cui l’onda del contagio coronavirus non è stata così alta come nelle altre Regioni del Nord Italia sembra non avere fine la catena dei contagi negli Ospedali e nelle Case di Riposo, colpendo gli ammalati, gli ospiti delle Residenze per Anziani e gli Operatori sanitari. A dirlo e Simona Liguori consigliere regionale di "Cittadini". Se è in corso la ricerca delle motivazioni per quanto riguarda le cause dei contagi all’interno degli Ospedali (è di oggi la notizia della chiusura della medicina d’urgenza all’ospedale di Cattinara a Trieste, di tre giorni fa il caso dell’Ospedale di Pordenone), la situazione dei contagi nelle case di riposo è tale da far pensare all’assessore Riccardi di trasferire le persone contagiate su una nave-ospedale. Ad 8 settimane dall’inizio della pandemia (è del 23 febbraio la dichiarazione dello stato di emergenza in FVG) abbiamo proposto con una interrogazione di intensificare la sorveglianza territoriale attiva e la presa in carico delle persone che sono al domicilio, in isolamento e le persone fragili e con malattie croniche che a seguito della emergenza coronavirus costituiscono la parte più vulnerabile della popolazione. Queste indicazioni sono contenute nel decreto legge n. 14 del 9 marzo che prevede il potenziamento del servizio sanitario nazionale, in relazione alla emergenza COVID-19. Esso prevede l’adozione di misure di potenziamento della rete di assistenza territoriale e definisce che entro 10 giorni dalla entrata in vigore del decreto siano istituite nelle Regioni le USCA -Unità Speciali di Continuità Assistenziale- per la gestione domiciliare dei pazienti che non necessitino di un ricovero ospedaliero. Nella interrogazione abbiamo chiesto quante sono le USCA attive nella nostra Regione e quante persone abbiano preso in carico. Non sono semplicemente domande, conclude Liguori, crediamo che prevenire i contagi e prendere in carico persone al domicilio e nelle case di riposo con una organizzazione strutturata e stabile (che sia in rete con i medici di famiglia, i distretti sanitari, i Dipartimenti di Prevenzione e di Malattie Infettive) per tutto il tempo in cui necessariamente ci troveremo a convivere con il virus, sia essenziale per oggi e per la Fase 2 in cui la capacità di controllo puntuale dei contagi nei territori sarà una componente essenziale per la ripresa della vita lavorativa.