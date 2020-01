Esce in italiano il nuovo libro di Lance Henson, poeta Cheyenne

E’ uscito a gennaio “Voyager. For the Cheyenne”, edito da Mauna Kea, il nuovo libro di Lance Henson, poeta Cheyenne tra i più importanti autori Nativi Americani, tradotto in oltre 25 lingue e presente nelle antologie scolastiche italiane della poesia nordamericana, insieme a Walt Whitman. Membro dell’AIM (American Indian Movement) e della Dog Soldier Society, da più di 30 anni è attivamente impegnato nella lotta per i diritti dei Cheyenne e delle popolazioni indigene del mondo. La poesia di Henson fonde la spiritualità Cheyenne alla cronaca sociale e politica del mondo moderno. La potenza dei suoi versi echeggia lo spirito di un popolo intero, e testimonia la profonda connessione alla Natura della spiritualità dei Nativi Americani: il mondo umano, animale e vegetale sono un tutt’uno, vivo, e gioiscono e soffrono all’unisono. L’essenza di Lance Henson è di un poeta guerriero che osserva il mondo con animo amaro. “Voyager. For the Cheyenne”, disponibile anche in ebook, è dedicato al popolo Cheyenne perchè, come dice, “Io sono la mia gente, come la mia gente è me”. In Voyager, Lance Henson lancia un messaggio forte, all’insegna dell’ambientalismo e della critica dei sistemi del denaro e del potere, e afferma: “Ciò che è successo a noi Nativi Americani nel passato, sta ora succedendo a tutti i membri della razza umana”.