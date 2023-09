Escursione nella laguna di Marano organizzata a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Associazione Italiana Sclerosi Multipla – di Pordenone ha richiesto alla Società Lignano Pineta di organizzare un’escursione nella laguna di Marano navigando lungo la Litoranea veneta. Una domanda accolta con entusiasmo dalla Società Lignano Pineta – Marina Uno – proprio perché promotrice di valori come l’inclusività e la solidarietà.

E così, a inizio settimana, l’imbarcazione è salpata dal Passo barca cicloturistico Lignano-Bibione, adiacente il porto turistico di Marina Uno a Lignano Riviera, ha solcato le acque della Litoranea veneta e della laguna per attraccare a Marano, dove i visitatori hanno pranzato. Il ritorno ha subito un cambio di itinerario a causa dei lavori che stanno interessando la Conca di Bevazzana; grazie alla collaborazione attiva dello staff del Porto turistico Marina Uno, i visitatori sono scesi sul molo del Porto Vecchio, nel cuore di Sabbiadoro.

Nonostante il piccolo inconveniente, si è trattato di un’occasione che ha consentito ai partecipanti non solo di trascorrere una giornata in compagnia e all’aria aperta, ma di vistare uno degli ambienti naturali più suggestivi dell’alta costa adriatica. Un’esperienza così positiva da aver indotto l’AISM e la Società Lignano Pineta – Marina Uno – a volerla trasformare in un appuntamento da programmare annualmente.