Escursionista solitario disperso da sabato sera sui monti di Lusevera. Trovato il corpo in un canalone

È stato ritrovato senza vita l’escursionista di 68 anni disperso da sabato sera lungo il Cammino Celeste, secondo una ricostruzione dell’accaduto l’uomo residente nel Lazio voleva intraprendere solitario il sentiero 711, sentiero semplice, ma ha imboccato la direzione sbagliata ed è precipitato su terreno impervio lungo un canalone a quota 900 metri. Il corpo del malcapitato è stato individuato questa mattina dopo che l’elicottero della Protezione Civile aveva sbarcato in quota un gruppo misto di soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Ai soccorritori dopo aver costatato il decesso non è rimasto che provvedere al recupero della salma dopo il nulla osta del magistrato.

L’uomo come accennato era residente nel Lazio, e ricerche erano partite ieri sera. A vederlo in vita era stato sabato mattina un altro escursionista che stava percorrendo la stessa zona. Si erano incontrati casualmente, facevano due percorsi diversi ma si erano dati appuntamento a Pian dei Ciclamini per rivedersi alla sera. L’escursionista non vedendolo arrivare, ha avvisato il gestore del rifugio che ha allertato la macchina dei soccorsi. Poi questa mattina il tragico epilogo.