Esplode un tubo, feriti due operai all’Abs di Cargnacco

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 14 novembre, all’Abs di Cargnacco, feriti due operai ricoverati per accertamenti al Santa Maria della misericordia. Secondo una prima ricostruzione un tubo contenente acqua in pressione è esploso e i due malcapitati sono stati investiti da un getto d’acqua calda, ma fortunatamente non bollente, che li ha scaraventati a terra. Il tubo in questione sarebbe parte dell’impianto di raffreddamento della gabbia esterna di un forno fusorio. Non determinata ancora la causa del guasto. I due operai investiti dallo scoppio sono stati scaraventati come fuscelli a qualche metro di distanza. Come accennato i due lavoratori sono stati ricoverati per accertamenti in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario allertato dalla centrale Sores.