Estensioni – Jazz Club Diffuso: nel borgo di Venzone martedì prossimo con le fisarmoniche di Romano Todesco e Sebastiano Zorza

“Estensioni – Jazz Club Diffuso” rassegna musicale che gode del contributo del Ministero della cultura, proposta da Slou società cooperativa, con la direzione artistica di Luca d’Agostino, vedrà martedì 18 ottobre a Venzone l’esibizione del duo di fisarmonicisti Romano Todesco e Sebastiano Zorza. Con inizio alle ore 19.00, grazie alla collaborazione con la cooperativa Farfalle nella Testa, questo concerto sarà l’evento conclusivo del loro progetto “Eductorur per turismo frontaliero Italia – Slovenia; Turismo in Val Resia e terre del Friuli”: nel Museo Tiere Motus il duo presenterà un programma che intende dare una lettura jazz della musica etnica. Musicista e compositore eclettico, nonché polistrumentista, Romano Todesco ha iniziato lo studio della musica a 6 anni con la fisarmonica, diplomandosi poi in contrabbasso al Conservatorio G. Tartini di Trieste nel 1990. Nel corso degli anni ha potuto scoprire e sviluppare molteplici forme musicali, con diversi organici orchestrali, esplorando i più svariati generi musicali (classica, jazz, rock, etnica, free jazz, contemporanea).

Sebastiano Zorza si è perfezionato con i migliori concertisti e didatti della fisarmonica come Alexander Skliarov e Juri Schischkin diplomandosi in clarinetto presso il conservatorio J.Tomadini di Udine e in fisarmonica al conservatorio A. Steffani di Castelfranco Veneto con il massimo dei voti. Impostosi in diversi concorsi nazionali e internazionali sia come solista che in gruppi da camera ha ottenuto il Grand Prix International de l’Accordeon ed il Trofeo Mondiale. L’idea di Estensioni – Jazz Club Diffuso, che dallo scorso anno si muove su quattro regione italiane, fra le quali il Friuli Venezia Giulia, è unire jazz, tradizioni, territorio, ambiti di biodiversità e turismo sostenibile: Venzone, uno dei Borghi più belli d’Italia, non può che esserne una delle mete preferite.