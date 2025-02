“Esternalizzazione” la parolina magica della sanità By Riccardi. Il caso della radiologia Asfo e del maxi appalto al Tar e al Consiglio di Stato

“La notizia del protrarsi del contenzioso riguardo l’appalto -di decine di milioni- della radiologia di ASFO, che adesso si gioca sia al TAR sia al Consiglio di Stato, costituisce la dimostrazione che l’esternalizzazione dei servizi sanitari è una procedura molto rischiosa di procedere. L’Assessorato alla sanità dovrebbe promuovere politiche di fidelizzazione e ascolto del proprio personale medico, non giuridico amministrativo. I medici non si possono sostituire con gli avvocati! La risposta tanto frequente di Fedriga-Riccardi alle dimissioni, costituita dalle esternalizzazioni, non solamente è molto costosa, ma può avere strascichi e quindi ritardi e ulteriori spese difficilmente quantificabili, indipendentemente da come andrà a finire in tribunale questa vicenda.

Comprare dall’esterno i servizi può dare l’illusione di essere una soluzione percorribile, ma quando il premio è così ricco si trasforma il ruolo del sistema sanitario: da erogatore di salute a mera stazione appaltante. Il Sistema Sanitario Regionale di Fedriga-Riccardi vedrà quindi la sostituzione di medici, infermieri e OSS con avvocati.

Mi auguro che si impari dagli errori gestionali prima che sia troppo tardi.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.