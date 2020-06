Etiopia e coronavirus: l’allarme lanciato da medici con l’Africa Cuamm

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il primo caso di Covid-19 registrato nella regione di Gambella, in Etiopia, era un rifugiato sud sudanese, sottoposto a inizio giugno ai controlli sanitari al confine e messo in quarantena alla frontiera. La comunità umanitaria considera i rifugiati particolarmente a rischio per il Covid-19, perché vivono spesso in strutture sovraffollate, dove è difficile garantire misure di igiene minime. A Gambella, una regione particolarmente povera dell’Etiopia, queste considerazioni sono valide per tutti, non solo per i rifugiati. A marzo 2020 la regione di Gambella ospitava oltre 315.000 rifugiati sud sudanesi: persone che negli ultimi anni sono scappate dalla guerra civile e sono state accolte dal governo etiope, a cui è stata data la possibilità di costruire la propria casa in campi dedicati. Vere e proprie città, sorte in pochi mesi. Ad oggi la popolazione rifugiata nella regione di Gambella è pari ai due terzi di quella residente e non mancano le occasioni di contatto tra le persone, aspetto che con il coronavirus solleva preoccupazione. A lanciare l’allarme sulla situazione rifugiati in Etiopia è l’onlus Medici con l’Africa Cuamm.

Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Un’avventura cominciata nel 1950 e mai interrotta, che ora vede a fianco di medici e infermieri locali negli ospedali, nei distretti, nelle scuole e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda. Medici con l’Africa Cuamm è membro di Link 2007, associazione di coordinamento consortile che raggruppa 9 tra le più importanti Organizzazioni Non Governative italiane. Sull'allarme in Etiopia spiega Nahome Melesse, field officer di Medici con l’Africa Cuamm a Gambella: “Sia i rifugiati che i residenti sono Nuer e quindi condividono la stessa cultura e la stessa lingua. Questo può rendere più facile il contatto e più difficile il controllo delle frontiere e degli spostamenti. Molti rifugiati infatti escono dal campo, incontrano i residenti, spesso tornano in Sud Sudan dove hanno parte della famiglia o le mandrie di bestiame, che sono il bene più prezioso che possono possedere. Questi movimenti, lungo un confine vasto e difficilmente controllabile, diventano un fattore di rischio importante per la diffusione del Covid-19”.

Ad oggi sono 3.700 i casi di coronavirus confermati in Etiopia, 1.800 in Sud Sudan. Entrambi i paesi hanno visto un’impennata nelle ultime tre settimane e si teme che i casi possano essere molti di più di quelli dichiarati, considerando che i test sono costosi, richiedono tempo e spesso non possono essere fatti nelle aree rurali e di confine, come Gambella.

L’intervento di Medici con l’Africa Cuamm nella regione, iniziato nel 2017, ha sempre tenuto conto delle esigenze di entrambi i gruppi di persone: rifugiati e comunità ospitante, portando avanti fuori dal campo attività di rinforzo e formazione per il sistema sanitario regionale e costruendo e gestendo un punto nascite all’interno del campo rifugiati di Nguenyyiel.

“Proprio in questo punto nascite – spiega sempre Nahome Melesse – abbiamo introdotto nuove procedure di accettazione, per identificare le donne che potrebbero avere il Covid. Per via del rischio di contagio però oggi è più difficile garantire le attività comunitarie che servono a sensibilizzare e fare visite mediche alle persone, mentre continuiamo a portare avanti le formazioni del personale nelle strutture sanitarie regionali, fornendo anche materiale di protezione, indispensabile in questo momento”.

Mentre il mondo ha dovuto adattarsi in fretta ad un virus completamente nuovo, cambiando spesso strategie e percezione del rischio, dentro i campi l’allerta è ancora bassa tra i rifugiati, come spiega Matteo Bottecchia, capo progetto di Medici con l’Africa Cuamm a Gambella: “Anche per colpa di notizie false che circolano nei campi, per molti rifugiati sud-sudanesi il “korona” rimane una malattia dei bianchi, che non li riguarda. Gli sviluppi recenti in Sud Sudan potrebbero cambiare progressivamente questa percezione, ma c’è molto lavoro da fare per comunicare correttamente i rischi e il bisogno di proteggersi dal contagio”.

L’approccio di Medici con l’Africa Cuamm, che dal 2017 ha sviluppato attività a sostegno del sistema sanitario dentro e fuori i campi, può essere molto utile proprio contro il coronavirus: “Una lezione importante del virus – spiega sempre Matteo Bottecchia – è che i sistemi sanitari sono necessariamente unitari, non è sensato costruire suddivisioni artificiali, ad esempio tra dentro e fuori i campi. La pandemia lo dimostra: il contagio può arrivare da ogni direzione e propagarsi nei campi rifugiati come nelle comunità circostanti. Le misure di sorveglianza epidemica e la gestione dei casi positivi devono pertanto essere congiunte e coordinate, sarebbe folle cercare di muoversi per compartimenti stagni. Il Cuamm da sempre adotta questo approccio, sapendo che un sistema sanitario solido e integrato, dai centri di salute fino all’ospedale di riferimento regionale, porta beneficio a tutti e realizza il principio del diritto alla salute per tutti”.

Per mettere in sicurezza gli ospedali e le comunità in cui Medici con l’Africa Cuamm è presente, occorre assicurare mascherine, tute e guanti per il personale dell’ospedale, ma anche termometri e saturimetri, oltre che fare formazione al personale e sensibilizzare le comunità sulla gestione di casi Covid-19.