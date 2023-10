Eureka Day 2023: venerdì 13 ottobre, a Villa Manin, una giornata di incontri e confronti dedicata a “Cultura e Creatività 4.0”

Quali sono i più interessanti esempi di innovazione nell’ambito della cultura e creatività 4.0? Quali nuove sinergie innovative possono nascere dall’incontro tra imprese tradizionali e imprese culturali e creative? In che modo la cultura e la creatività possono contribuire all’attrattività di un territorio e di una comunità?

Sarà questo il fil rouge di Eureka Day 2023, giornata di confronto e incontri b2b, promossa dalla Direzione Cultura e Sport della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo 13 ottobre 2023 nella splendida cornice di Villa Manin a Passariano (Codroipo, Udine).

Con Eureka Day 2023 si prosegue così il percorso avviato con grande successo nel gennaio 2022 con la prima edizione di Eureka-Fiera Regionale della Cultura e Creatività, proseguito poi con il ciclo di incontri sul territorio realizzato a maggio e giugno 2023 nelle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

«Eureka è un progetto unico nel nostro Paese, così come ricco è il panorama delle imprese culturali e creative che lavorano nella nostra Regione e che intendiamo promuovere. Il prossimo 13 ottobre, Villa Manin aprirà le porte alle imprese culturali e creative, agli operatori culturali e alle imprese tradizionali di tutta la Regione: il nostro obiettivo non è solo di favorire l’incontro tra questi mondi, ma anche di far fiorire il potenziale di collaborazione, dando il via a opportunità di progetti e di sinergie» afferma Mario Anzil.

CULTURA E CREATIVITA’ 4.0: IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

E’ questo il titolo del convegno che, in sessione plenaria, aprirà l’Eureka Day a Villa Manin. La giornata del 13 ottobre si aprirà con gli interventi del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, di Mario Anzil, vicepresidente e assessore regionale alla cultura e allo sport Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle attività produttive e turismo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e Paolo Petiziol, presidente GECT GO – Gruppo europeo di cooperazione territoriale “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia, Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba”. Seguirà poi la presentazione del progetto Eureka a cura di Anna Del Bianco, direttore centrale Direzione Cultura e Sport Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La mattinata entrerà poi nel vivo della discussione con gli interventi – sul tema “Le nuove frontiere dell’innovazione: sinergie tra impresa e cultura” – di Domenico Sturabotti, direttore Symbola Fondazione per le Qualità Italiane, Guido Guerzoni, docente di Storia economica SDA Bocconi, e Roberto Siagri, fondatore Rotonium, presidente Carnia Industrial Park e rappresentante Anima Impresa.

Agli interventi degli esperti seguirà poi il dibattito intitolato “Cultura e creatività 4.0: esempi d’innovazione”. In programma, gli interventi di Giulio Bozzo, fondatore e amministratore delegato Reasoned Art (Genova) sul tema NFG e nuove forme di mecenatismo; di Sonia Belfiore, Ultravioletto (Treviso) su residenze d’artista e nuove collaborazioni imprese-artisti; di Chiara Costan Zovi, EmotionHall – Tiare Shopping Centre (Gorizia), su cultura e corporate venture; di Giovanni Crupi, direttore R&D Museo della Scienza e Tecnologia (Milano), su musei d’impresa e tecnologie digitali; di Serena Tabacchi, direttrice e cofondatrice Museo di Arte Contemporanea Digitale (Milano), su metaversi culturali e ruolo dei curatori digitali; di Antonio Scuderi, fondatore Capitale Cultura (Verona), su marketing territoriale e nuove forme di comunicazione; e di Alberto Improda, fondatore Studio Improda, presidente ImpresaItalia (Torino), sul tema metaverso e AI: le nuove sfide della proprietà intellettuale.

La mattinata di Eureka Day si concluderà con un focus su “Giovani, cultura e attrattività” e gli interventi di Rodolfo Taccani, delegato del Rettore al Trasferimento tecnologico e rapporti con le imprese dell’Università degli Studi di Trieste, e Giovanni Cortella, delegato del rettore per il Trasferimento tecnologico dell’Università degli Studi di Udine.

OLTRE 100 IMPRESE PER LE SESSIONI B2B DEL POMERIGGIO

Elemento centrale di Eureka Day saranno gli incontri B2B del pomeriggio di venerdì 13 ottobre, ideati per favorire l’incontro e lo scambio tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali. Sono oltre 100 le imprese registrate che saranno protagoniste degli oltre 400 incontri programmati nel pomeriggio di Eureka Day. Per scoprire il portfolio completo con i profili di tutte le aziende registrate, visitare il sito www.eureka-fvg.it o scaricare l’allegato.

EUREKA DAY 2023

è un progetto promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Cultura e Sport.

20231003_Portfolio