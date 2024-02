Europa: Gruppo Pd, domani a Trieste incontro su ruolo internazionale del Fvg

«Il ruolo internazionale del Fvg, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale europeo, assume un valore centrale per le azioni che è possibile svolgere per rafforzare e allargare l’integrazione europea. Da questo punto di vista riteniamo che questo tema non sia ancora sufficientemente presente nella strategia dell’amministrazione regionale e quindi intendiamo formulare una serie di proposte all’interno di una serie di incontri di cui, quello di domani, segna l’avvio». Con queste considerazioni, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti e il consigliere Roberto Cosolini annunciato l’incontro “Il cuore d’Europa: FVG regione di pace, sviluppo e convivenza”, organizzato dal gruppo consiliare regionale in collaborazione con la segreteria regionale del Partito democratico Fvg, giovedì 15 febbraio alle 17.30 a Trieste in sala Tessitori, in piazza Oberdan 5. L’incontro, introdotto da Moretti e moderato da Cosolini vedrà gli interventi della segretaria regionale del Pd, Caterina Conti e del responsabile nazionale del Pd per i rapporti con il Pse, Nicolò Carboni.