Europa, quale futuro? Uniud e Units su Radio Onde Furlane

“Europa. Quale futuro?”. È il titolo di una riflessione a più voci, in cinque incontri, che andrà in onda per due settimane su Radio Onde furlane, e in streaming (www.radioondefurlane.eu), organizzata dalle università di Udine e di Trieste con la cooperativa Informazione Friulana e il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Cittadinanza europea, diritti fondamentali, politiche sociali, economia, ambiente, relazioni interne e con il resto del mondo, migrazioni, partecipazione democratica, autogoverno territoriale. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso del progetto realizzato dai centri di documentazione europea (Cde) “Guido Comessatti” dell’Ateneo friulano e da quello dell’ateneo giuliano. L’obiettivo è quello di contribuire alla diffusione, tra i cittadini, specie tra i più giovani, della cultura democratica e dei valori fondamentali dell’Unione europea per promuovere coscienza, partecipazione e cittadinanza attiva.

Il percorso è partito oggi, 18 gennaio, alle 8.30 (repliche martedì 19 alle 13.30 e mercoledì 20 alle 17.30). Le trasmissioni successive, in diretta radiofonica e via web, si terranno, sempre dalle 8.30, giovedì 21 (repliche venerdì 22 alle 13.30 e sabato 23 alle 17.30), lunedì 25 gennaio (repliche martedì 26 alle 13.30 e mercoledì 27 alle 17.30) e venerdì 29 (repliche sabato 30 alle 17.30 e domenica 31 alle 10).

Giovedì 28 gennaio, si terrà una tavola rotonda, con inizio alle 15, in cui si confronteranno Claudio Cressati, docente di Storia delle dottrine politiche e responsabile scientifico del Cde dell’Università di Udine; Stefano Amadeo, docente di Diritto dell’Unione europea e responsabile scientifico del Cde dell’Università di Trieste; Elisabetta Bergamini, docente di Diritto internazionale all’Ateneo friulano; Fabio Spitaleri, docente di Diritto dell’Unione europea all’ateneo triestino e Stefano Pilotto del Mib - Trieste School of management, che insegna Storia e politiche dell’integrazione europea nel Master Euroculture dell’Università di Udine.

L'incontro (online su Teams all’indirizzo https://tinyurl.com/y6su99b7) sarà moderato da Marco Stolfo, assegnista di ricerca in Storia delle dottrine politiche all'Università di Udine, curatore e conduttore anche delle trasmissioni su Radio Onde Furlane, in cui verranno raccolte opinioni e osservazioni da parte di esperti, studiosi e giornalisti.

Gli incontri saranno disponibili in podcast all'indirizzo www.spreaker.com/user/ondefurlane. Per informazioni: Centro di documentazione europea “Comessatti”, cde@uniud.it.