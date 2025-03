Europa tra atlantismo e multipolarità, incontro a Pordenone con ambasciatore Nelli Feroci

“Dalla globalizzazione dei mercati a quella dei conflitti armati. Il futuro dell’Europa tra atlantismo e multipolarità”. È il tema che il presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai), ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, svilupperà a Pordenone lunedì 3 marzo, alle 12, nell’auditorium del campus (via Prasecco 3/a) dell’Università di Udine.

L’appuntamento con Nelli Feroci, già commissario europeo per l’industria e l’imprenditoria, organizzato in collaborazione con l’associazione Norberto Bobbio, fa parte del ciclo di incontri “Non solo finanza” promosso dai corsi di laurea pordenonesi in Banca e finanza. Lodovico Sonego, dell’associazione Bobbio, introdurrà i lavori, Stefano Miani, dell’Università di Udine, trarrà le conclusioni.