Eventi formazione gratuita Campoformido per il progetto nazionali Saperi Diffusi

Dodici incontri di formazione gratuita proposti a Campoformido dal progetto nazionale Saperi Diffusi di UNIEDA che vedono la partecipazione di Punto Giovani, USE – Città del Trattato e Club per l’Unesco di Udine. Si parte il 2 ottobre coi laboratori tenuti dalla responsabile dello sportello CV del Punto Giovani Giada Rochetto e rivolti a giovani e meno giovani, disoccupati e non solo (marketing di se stessi, costruire il CV, farsi scegliere al colloquio di lavoro, uso di Linkedin) per continuare con le serate di formazione sui temi fiscali in collaborazione con CAF CISL FVG (dichiarazione dei redditi, ISEE, organizzarsi con le badanti, successioni) e per giungere infine agli incontri tenuti da Patrizia Buri, esperta di fitness della mente, e rivolti in particolare alla fascia di popolazione d’età oltre i 50 anni (ginnastica mentale, allenare l’attenzione, le memorie sensoriali, la fluenza verbale). Un’opportunità non da poco, che consentirà anche il rilascio di un attestato e che, soprattutto, dichiara il referente del progetto Diego Compagnoni “mira a promuovere presso vasti strati della popolazione quella conoscenza e quelle abilità necessarie nel mondo di oggi in continua evoluzione e caratterizzato da nuove sfide sia per i giovani che per gli anziani”. Si conferma quindi l’attenzione delle associazioni organizzatrici per l’educazione permanente e l’intergenerazionalità della propria proposta di apprendimento non formale. Appuntamento ogni lunedì nei mesi di ottobre e novembre presso l’ex Scuola Elementare di via De Amicis. Informazioni sul programma degli incontri e prenotazioni: tel/whatsapp 0432-1636391 email: pgcampoformido@gmail.com) o visitando la pagina FB Punto Giovani Campoformido.