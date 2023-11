Evento a Pordenone contro la violenza sulle donne

Il famoso gruppo Freervoices, dopo una tournee nazionale, arriva a Pordenone il 23 sera all’Auditorium Concordia ore 20,30 con un’iniziativa promossa dalla Consigliera Regionale di Parità, Anna Limpido, e congiunta con l’Assessorato Pari Opportunità del Comune di Pordenone con la sua Commissione Pari Opportunità. L’evento (musica, danza e recitato) è gratuito dato l’alto grado di riflessione civica sul tema dell’emancipazione femminile in società e nel mondo del lavoro e, in accordo con l’Edr di Pordenone, dedicato, all’intera cittadinanza, in particolare a tutte le scuole, i loro studenti e le loro famiglie.