Evento Fai. Tramonti sul Tagliamento: Voci dal Medioevo al Castello di Ragogna”

Le Delegazioni FAI di Udine e di Pordenone propongono “Tramonti sul Tagliamento: Voci dal Medioevo al Castello di Ragogna”, una visita organizzata con il patrocinio del Comune di Ragogna e con la collaborazione del gruppo corale “Spiritual Ensemble”, della Consulta del Volontariato Sociale di Ragogna e del Club per l’Unesco di Udine.

L’evento si terrà venerdì 8 settembre dalle 18 alle 20 presso il castello di Ragogna alla presenza di Angelo Floramo, docente di materie letterarie al Magrini Marchetti di Gemona del Friuli. Floramo è inoltre direttore scientifico della Biblioteca antica Guarneriana di San Daniele del Friuli e autore di numerose pubblicazioni, saggi, atti di convegni, traduzioni e reportage.

L’appuntamento con i partecipanti è alle 18 all’ingresso della Pieve di San Pietro di Ragogna (via del Monte, 1), dove saranno accompagnati dai volontari della consulta alla scoperta della pieve e del castello.

Al termine del percorso guidato, i visitatori potranno accedere alla parte superiore del castello da cui sarà possibile ammirare il panorama circostante e il fiume Tagliamento al tramonto in tutto il suo splendore. Il momento contemplativo sarà allietato dai canti e dalla sfilata in costume medievale a cura del gruppo musicale “Spirituals Ensemble” e della costumista Bruna Bassi.

La serata si concluderà con un momento conviviale accompagnato da un brindisi con vin d’honneur e assaggio di alcuni prodotti locali offerti dall’azienda agricola Bulfon e dal prosciuttificio Molinaro.

La prenotazione è obbligatoria (numero minimo di 10 partecipanti) al link:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/tramonti-sul-tagliamento-voci-dal-medioevo-al-castello-di-ragogna-17780.

È richiesto un contributo minimo, da versare in loco, di € 10,00 per gli iscritti al FAI e di € 15,00 per i non iscritti.

I volontari FAI saranno a disposizione per chi volesse effettuare o rinnovare l’iscrizione al Fondo Ambiente Italiano.

Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adatti. In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto.

***

Per informazioni è a disposizione la Delegazione FAI di Udine al numero +39 329 4138760 oppure all’indirizzo email udine@delegazionefai.fondoambiente.it.