Evento “Fibromialgia e terapie non farmacologiche” sabato a Sistiana

Il giorno 23 settembre 2023, dalle 14.00 alle 18.30, presso la sede della Promo Turismo a Duino Aurisina, frazione Sistiana, si terrà un importante evento informativo su “Fibromialgia e terapie non farmacologiche”. La fibromialgia è una patologia cronica ed invalidante che conta cento sintomi diversi; per questo motivo il paziente deve confrontarsi con più terapie assieme nella speranza di trovare sollievo. L’associazione nazionale CFU-Italia odv, composta interamente da pazienti affetti da questa patologia, è sul nostro territorio dal 2016 e lavora incessantemente per fare rete tra i medici, affiancare attivamente i malati e migliorare la situazione istituzionale e di tutela. Durante l’incontro si potranno ascoltare i diversi punti di vista dei medici che, quotidianamente, lavorano per gestire i sintomi della fibromialgia e collaborano attivamente con il CFU-Italia nella nostra regione. Un incontro unico e gratuito dove potersi interfacciare con i professionisti di terapia del dolore, fisioterapia, psicoterapia, terapia cranio sacrale e con le responsabili dell’associazione in Friuli-Venezia Giulia. Un sentito ringraziamento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai comuni di Trieste e Duino Aurisina e a Promo Turismo e Proloco Mitreo per i patrocini concessi. Elisa Lombardi, referente regionale per il FVG del CFU-Italia odv.