Evento “Voci dall’Etiopia” il 10 maggio a Udine

Martedì 10 maggio presso il giardino del ristorante di cucina etiope Asmara di Udine in Via Cividale 714, per partecipare all'evento "Voci dall'Etiopia" che mira a sensibilizzare sui progetti in Etiopia. L'evento è organizzato in collaborazione con Medici con l'Africa Cuamm , CeVI Centro di Volontariato Internazionale , Missiòn OdV e Wolisso Project. Grazie a Veronica Rossi che coordinerà, si legge in una nota stampa, "faremo una carrellata di voci di volontari che sono (stati) impegnati in Etiopia sui vari progetti agricoli, irrigui, sanitari ed educativi da parte di queste organizzazioni. La serata avrà inizio alle ore 18.30 presso il giardino scoperto del ristorante Asmara e sarà gratuita e aperta a tutti. Al termine dell'evento, chi vorrà potrà fermarsi a cena al ristorante Etiope presso il quale si può prenotare direttamente (Dawit, 324 5832743) specificando che seguirete anche l'evento. La cena è libera, per esigenze di spazio consigliamo la prenotazione, benché all'aperto. All'ingresso della sala verrà inoltre allestito un piccolo 'mercatino' con oggetti africani e con dolcetti preparati dai volontari, ad offerta libera, il cui ricavato andrà a supporto dei progetti. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a data da destinarsi. Grazie per il vostro supporto e per la diffusione, ci vediamo il 10 maggio all’Asmara!"

Gli organizzatori: Medici con l’Africa Cuamm: Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizziamo progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo. A tale scopo ci impegniamo nella formazione in Italia e in Africa delle risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica e nell’affermazione del diritto umano fondamentale della salute per tutti.

https://mediciconlafrica.org/

CeVI – Centro di Volontariato Internazionale: il CeVI è un’Organizzazione della Società Civile nata nel 1984 con lo scopo di operare per la promozione umana, per relazioni internazionali più giuste e per uno sviluppo globale sostenibile, equo e rispettoso delle differenze. Fin dal nome si è deciso di puntare sull’associazionismo e sul volontariato, per costruire una partecipazione responsabile, gratuita e accessibile a tutti, e sulla cooperazione, come un’occasione d’incontro e di scambio reciproco di conoscenze e valori.

Missiòn ODV: Mission Onlus nasce come braccio operativo del Centro Missionario Diocesano di Udine in modo da avere una personalità giuridica riconosciuta degli enti pubblici e privati. L’associazione opera sul fronte della cooperazione tra le Chiese attraverso i gemellaggi e il sostegno alle iniziative dei nostri missionari o delle Chiese locali.

https://www.mission-onlus.it/

Wolisso Project: Wolisso Project nasce nel 2005 grazie alla collaborazione tra SISM e Medici con l’Africa Cuamm. È un progetto rivolto a studenti di medicina di tutta Italia che siano iscritti almeno al quinto anno di corso e permette loro di trascorrere un mese di volontariato/tirocinio formativo presso gli ospedali gestiti dal Cuamm a Wolisso (Etiopia) o aTosamaganga (Tanzania). L’obiettivo principale del progetto è permettere allo studente di toccare con mano la cooperazione sanitaria internazionale e sviluppare un senso critico sul diritto fondamentale alla salute grazie ad esperienze dirette di apprendimento e tirocinio.