Fagagna, compie 37 anni Damatrà onlus. Domenica la festa di compleanno per scoprire in anteprima la casa delle culture bambine

“L’infanzia non è solo un’età, ma uno sguardo sul mondo”: questa la visione ispiratrice della onlus friulana Damatrà, diventata nel tempo realtà di riferimento per i progetti di ricerca educativa e culturale attraverso la narrazione, l’arte, l’espressione creativa per le giovani generazioni. E nel suo 37° compleanno, domenica 17 novembre, ancora una volta Damatrà mette l’infanzia al centro e invita i bambini e le bambine a scoprire, prima di chiunque altro, la nuova “Casa delle Culture bambine”, che si inaugura ufficialmente mercoledì 20 novembre, Giornata internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Solo nel 2023 Damatrà ha incontrato oltre 27.000 bambini e ragazzi, curando e organizzando 2.400 eventi e laboratori. E nei suoi primi 37 anni di vita Damatrà ha promosso oltre 80mila incontri e laboratori e incontrato oltre 950mila giovani e giovanissimi per iniziative laboratoriali, spettacoli, attività di ricerca ed espressione creativa. Per festeggiare insieme ai più piccoli, e alle loro famiglie, Damatrà apre le sue porte ai giovani e giovanissimi domenica 17 novembre alle 17, a Villalta di Fagagna presso la Cjase di Catine, un’antica casa colonica nel cuore del Friuli, totalmente ripensata su misura dei bambini: sarà l’avvio di un intenso programma ideato per presentare alla comunità locale e regionale questa piccola “agorà” a vocazione bambina, sostenuta dal PR FESR 2021-2027 del Friuli Venezia Giulia per “Interventi a sostegno delle imprese culturali e creative”. Posti limitati, prenotazione obbligatoria su https://bit.ly/4f7YEh1.

Alle 17 si parte con l’esplorazione speciale dei locali, una vera e propria visita guidata riservata ai bambini e alle bambine, che saranno accompagnati dagli artisti Michele Bazzana e Virginia Di Lazzaro, insieme ai quali scopriranno carrucole, nicchie nascoste, luci misteriose e ombre altissime. I bambini potranno così conoscere il “loro” spazio e sperimentare un laboratorio d’artista prima di spegnere le candeline della grande torta del 37.mo compleanno di Damatrà. La scoperta della casa sarà accompagnata dall’ascolto in anteprima della “audioguida poetica”, anch’essa realizzata da bambini, che accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta della Casa delle Culture Bambine, un progetto a cura del regista multimediale e partecipativo Andrea Ciommiento. E si potrà scoprire anche il “Calendario del tempo delle bambine e dei bambini” curato dall’artista Virginia Di Lazzaro, consulente dal 2007 per la Collezione Peggy Guggenheim: un calendario sentimentale dove sono le scoperte, le attese e le apparizioni a segnare lo scorrere del tempo che nell’infanzia non è determinato dall’orologio, con speciali sticker a forma di lente di ingrandimento. Il calendario è già stato inviato a 500 scuole primarie e dell’infanzia di Udine e Pordenone.

Anche il lunghissimo nastro inaugurale, di oltre 130 metri, potrà essere visto in anteprima domenica: porta impresse tante parole care all’infanzia, ricevute dalle scuole: fra le altre rilassarsi, giocare, ballare, disegnare / colorare, qui si può inventare, la casa che accoglie, in questa casa voglio pace, gioco e divertimento e fuori è bello.