Famiglia: Celotti (Pd), sostegno comprenda necessità emergenti

«Festeggiare la famiglia significa dare un reale e concreto sostegno rispetto alle necessità emergenti, come la conciliazione dei tempi di lavoro e vita privata, le esigenze particolari dei nuclei stranieri e di quelli monogenitoriali. Difendere la famiglia non deve essere uno slogan, ma la ricerca di nuovi interventi e il potenziamento di quelli positivi già esistenti». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) in occasione della Giornata internazionale della famiglia.

«Questa giornata offre un’occasione per riconoscere e valorizzare le famiglie, ma lo possiamo fare solo affrontando i problemi, alcuni dei quali relativamente nuovi, che le affliggono. Nel campo del welfare, in particolare, è necessario rivedere e innovare il sistema di supporto alle famiglie, passando dal modello del bonus a quello dei servizi universalistici, diffusi sul territorio, accessibili e gratuiti, con una particolare attenzione alle famiglie in difficoltà economica». Secondo Celotti «le priorità devono essere gli asili nido, i doposcuola, la pre e la post accoglienza, che, se potenziati e diffusi, avrebbero la doppia funzione di migliorare la qualità della vita della nostra comunità territoriale e di favorire una maggiore parità di genere sia nei termini dell’accesso delle donne al mondo del lavoro, sia nei termini di una suddivisione più equilibrata dei compiti di cura. Questa è una delle sfide cruciali del nostro presente, soprattutto alla luce dei dati sull’inverno demografico e sulla crisi del nostro sistema socio-economico».