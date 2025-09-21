Farmaci e sostenibilità, 23 settembre evento Ateneo Udine

“L’economia circolare del farmaco. Una goccia d’acqua in un mare di necessità”. È il tema dell’incontro che si terrà all’Università di Udine, martedì 23 settembre, alle 18, nell’aula 2 del polo economico-giuridico (via Tomadini 30/a, Udine). Si parlerà della sostenibilità nel mondo dei farmaci, della crisi socio-sanitaria e sarà presentato il Progetto per Maracaibo, reso possibile dalla telemedicina dell’Ateneo friulano. Sarà inoltre l’occasione per conoscere da vicino il Centro raccolta farmaci, le motivazioni che hanno permesso la sua costituzione, i progetti sviluppati, i beneficiari e i risultati.

Interverranno, moderati da Massimo Robiony dell’Università di Udine, Federico Armani, Luis Leopoldo Gonzales Gomez e Donatella Rizzi.

L’appuntamento è organizzato con il Centro raccolta farmaci (Crf) di Udine e rientra nella rassegna “Udine Informed. Scienza, salute e comunità” del Dipartimento di Medicina dell’Ateneo. L’iniziativa è parte integrante del più vasto progetto di “Umanizzazione delle cure” ideato e diretto dal professor Robiony.

«Strutture come il Centro raccolta farmaci – sottolinea Robiony, direttore del master “Salute e umanizzazione delle cure nell’organizzazione e gestione del servizio sanitario nazionale” – rappresentano un’asse portante del sistema solidale».

Udine Informed è un progetto che si articola in un ciclo di seminari volti ad arricchire la formazione dei cittadini, condividendo temi innovativi, permettendo un apprendimento aggiornato e continuo. Gli argomenti trattati sono principalmente di ambito medico-sanitario, allargati in una dimensione interdisciplinare connessa agli aspetti di ricerca, innovazione e benessere organizzativo. L’iniziativa è rivota a cittadini, studenti universitari e delle scuole superiori, personale sanitario e a tutti gli interessati ad aggiornarsi e ad ampliare le proprie conoscenze in campo medico-sanitario.