Fase 2. Sen. Stabile (FI): su uso mascherine Protezione civile e Regione Fvg  si mettano d’accordo

"La Protezione civile del Fvg e la Regione Friuli Venezia Giulia dovrebbero mettersi d'accordo per evitare di disorientare i cittadini. Sul sito della Protezione Civile infatti, nelle Faq recentemente aggiornate sul Covid 19, le risposte fornite sono in palese contraddizione con le ordinanze regionali. La Protezione civile infatti precisa che "In spiaggia l'obbligo della mascherina non sussiste quando si prende il sole e quando si va in acqua", mentre l'ordinanza emanata dal Presidente della Regione dispone che al di fuori della propria abitazione è obbligatorio stare senza protezione delle vie respiratorie, tranne in casi eccezionali che non contemplano la spiaggia. Sappiamo, da una conferenza stampa di Fedriga, che vi era realmente l’intenzione di permettere di stare senza mascherina quando si è distesi al sole in spiaggia o si va a nuotare. Ma nel nostro ordinamento le regole da applicare sono quelle scritte negli appositi provvedimenti e non quelle annunciate in conferenza o contenute nelle Faq della Protezione civile. Un vero e proprio caos insomma che disorienta i cittadini e non aiuta chi poi dovrà applicare le sanzioni. E non si può nemmeno pretendere che ci si affidi al buonsenso, anche perché utilizzarlo in questa confusione di regole sarebbe davvero una bella sfida difficile da vincere". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Laura Stabile.