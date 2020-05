Fase 2: Shaurli, Giunta Fedriga si disinteressa dei Comuni: “Sbagliato chiedere a Comuni di compartecipare a abbattimento Tari, Cosap e Tosap”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"E' sbagliato chiedere ai nostri Comuni di compartecipare all'eventuale abbattimento fiscale per la Tari, Cosap e Tosap. Ci saranno sindaci che vorranno aderire a quella misura, che vorranno dare risposte alle proprie imprese e che magari si troveranno senza la disponibilità economica per farlo. E' un passaggio della legge che ci preoccupa molto". Lo ha dichiarato il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito del ddl 90 relativo a Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, funzione pubblica, lavoro e formazione.

Spiegando che "con due mesi di ritardo, la Giunta comincia a mettere in campo risorse regionali per le imprese e i cittadini, e per questo abbiamo deciso di astenerci", Shaurli ribadisce che "siamo di fronte all'ennesima conferma che la Giunta si preoccupa molto del suo bilancio ma non si preoccupa minimamente delle difficoltà degli altri, chiede soldi a tutti, e si disinteressa del tutto delle difficoltà delle amministrazioni locali e dei nostri sindaci. Questo errore creerà una discriminazione fra territori ed è un'imposizione nei confronti dei Comuni su come utilizzare autonomamente il proprio bilancio".

Per Shaurli "è un segnale sbagliato che riporta a una Regione neo centralista. I problemi non li ha solo la Regione: li hanno i nostri sindaci, i nostri piccoli Comuni e tutte quelle persone che in questo momento sono impegnate ad affrontare questa crisi".

Video Shaurli a questo link