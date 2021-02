Fase2 delle vaccinazioni contro il Covid. Liguori (Cittadini): ad oggi poche le risposte su quando, come, dove gli over 80 potranno vaccinarsi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«E’ sconcertante quanto sentito in Aula: mentre ci sono Regioni che aprono le agende e che si muovono autonomamente e in anticipo per organizzare al meglio la fase 2 del piano di vaccinazioni, che toccherà le persone con più di 80 anni, in Friuli Venezia Giulia ad oggi questo non accade». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, al termine del question time. L’interrogazione a risposta immediata presentata dalla rappresentante dei civici aveva come tema il piano vaccinale, in particolare il ruolo del coinvolgimento dei Medici di medicina generale. «Abbiamo riportato le richieste di tante persone che vogliono sapere come comportarsi per accedere alla vaccinazione - aggiunge Liguori -, ma la Giunta regionale non è stata ancora in grado di dare indicazioni sulla gestione dal punto di vista operativo, rimandando a quanto stabilito dal Ministero della Salute».

Anche per quanto riguarda il coinvolgimento dei Medici di Medicina generale nelle vaccinazioni «ci fanno sapere che tutto ruota attorno all’accordo quadro previsto a livello nazionale. Ma allora perché, ad esempio, la Regione Piemonte ha scelto di farsi trovare pronta e già il 19 gennaio ha stipulato un accordo con i medici di famiglia per farsi trovare pronti alla fase 2 non appena ricevuti i vaccini».

Liguori ribadisce l’importanza di informare la popolazione sulle vaccinazioni, che dopo gli over 80 raggiungerà in seguito progressivamente altre fasce di cittadinanza. «Chiarire modalità, tempi e organizzazione della somministrazione è fondamentale per favorire l’adesione e rassicurare gli scettici - conclude la consigliera regionale -. A questo fine presentiamo una mozione con l’obiettivo di avviare da subito una campagna informativa in lingua italiana, friulana, slovena e tedesca».