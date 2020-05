Fase2: Liva PD, Fedriga faccia scelte non minacci chiudere ospedali. “Regione risponda a imprese e aiuti Comuni a investire”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Invece di perdere tempo a minacciare di chiudere ospedali, questo è il momento di fare scelte e dare risposte. Ci sono le richieste allarmate dei rappresentanti delle categorie economiche e in particolare degli industriali che pongono con urgenza la necessità di scelte strategiche, di focalizzare risorse e fare riforme. Sono gli stessi temi che il PD pone ancor da prima dell’emergenza sanitaria, dentro e fuori il Consiglio regionale, e che non sono mai state raccolte dalla Giunta né dalla maggioranza". Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, replicando alle dichiarazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che oggi ha ribadito l'insostenibilità dei servizi essenziali per il Friuli Venezia Giulia.

Oltre alle imprese, Liva indica inoltre "i Comuni che stanno chiudendo i consuntivi 2019 con avanzi di amministrazione consistenti e disponibili, che però decidono di accantonare. La Regione dovrebbe intervenire affinché questi fondi non restino immobilizzati a titolo prudenziale, ma siano immediatamente investiti in opere pubbliche con procedure snellite e tempi di cantierabilità accelerati".

"A Roma le scelte di priorità spettano a Conte e al suo Governo ma a Trieste - evidenzia Liva - spetta a Fedriga e alla sua Giunta decidere dove allocare risorse inevitabilmente limitate".