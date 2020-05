Fase2: Pd Fvg, sempre detto SviluppoImpresa è brodino caldo. Liva: Bini come Bartali, “tutto sbagliato, tutto da rifare”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Per noi SviluppoImpresa era un ''brodino caldo' inadeguato alle necessità del sistema economico già prima dell'emergenza Coronavirus, e lo abbiamo sempre ripetuto in tutti i modi. Bini ha avuto bisogno di questa stangata per convincersi che quella legge va modificata profondamente. Come abbiamo già fatto torniamo a offrire proposte e collaborazione, che significa condividere una visione strategica, non far proprie le nostre idee e poi vantarsene". Così il responsabile Economia del Pd Fvg Renzio Liva, commentando l'annuncio dell'assessore allo Sviluppo economico Sergio Emidio Bini, sul rinvio alla fine dell'anno della legge SviluppoImpresa.

Per Liva "l'assessore Bini è passato con agile balzo dall'ascolto, alla riflessione, al ritiro. Diciamo che come prova di efficenza e produttività non è male per una maggioranza che ogni piè sospinto pretende dagli altri rapidità, sburocratizzazione e soldi immediati nelle tasche di imprese e famiglie".

"Ora la parola d'ordine è 'semplificazione' e il Pd è pronto a farla propria se - aggiunge Liva - non si ridurrà all'ennesima omnibus. Certo non immaginavamo che a maggio l'assessore Bini arrivasse solo con il simpatico motto di Bartali: 'gli è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare'".