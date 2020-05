Fase2: Serracchiani, Lega smetta alzare tensione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Se si vuole, si possono costruire assieme strategie condivise e sicure per i cittadini e per entrare nella Fase2, altrimenti, ciò che rimane è solo strategia salviniana di scontro politico. La conflittualità viene da chi tira la corda: se Fedriga vuole davvero pace, allora la Lega la smetta di alzare la tensione tra Regioni, Governo e Comuni". Lo afferma la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani, replicando al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, per il quale è "sbagliato alimentare conflittualità da chiunque arrivi".

"Le regole ci sono, il monitoraggio sulle Regioni pure e - aggiunge Serracchiani - è stato chiarito che saranno possibili riaperture differenziate. Ma non giochiamo sulla memoria corta, come se non ci fossero state decine di migliaia di morti e che si continua a morire".

Per l'esponente dem "sottovalutare l'ordinanza Santelli significa assecondare lo scontro e avere poca attenzione alla sicurezza dei cittadini. Le scelte fatte su indicazioni del comitato tecnico scientifico non possono valere o no per opportunità politica".