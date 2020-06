Fase2: Shaurli, clickday Fvg inadeguato a cittadini e imprese “Giunta regionale doveva cambiare metodo e informare”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"È successo ciò che dicevamo da un mese: il clickday è inadeguato alle esigenze di imprese e cittadini, fatti passare nell'incubo di burocrazia e connessioni senza informazioni chiare. Se ci sono risorse per tutti e sottolineo per tutti, come sostiene tardivamente da ieri la Giunta Regionale, bastava dirlo chiaramente, informare correttamente e cambiare la modalità delle domande evitando ore di fretta, panico e disagio a coloro che dovevano presentarle. Siamo di fronte a un esempio di pessima gestione della comunicazione a cittadini e imprese. Peccato perché sono le prime risorse vere messe in campo dalla Regione". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito dei problemi relativi all'accesso al portale dedicato alla richiesta dei contribuiti a fondo perduto decisi dalla Regione Fvg, richiedibili a partire da oggi, mercoledì 10 giugno.

"Il sito era già andato in blocco - ricorda il segretario - con il bando per i contributi sui serramenti qualche settimana fa. Si poteva fare tesoro politicamente più che tecnicamente di quell'esperienza per capire che il modello andava cambiato. Lo stesso assessore Callari stamattina ha riconosciuto in aula che l’errore è stato fare il clickday, perché va sempre a finire così. Speriamo - conclude Shaurli - abbia sentito anche l'assessore Bini".