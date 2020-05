Fase2, Stabile (FI): No obbligo mascherine a scuola

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Alla luce anche della nota dell'OMS, secondo il quale l'uso prolungato delle mascherine potrebbe essere dannoso nel contenimento del coronavirus, sento di fare mio e di rilanciare l'appello di alcune associazioni di genitori del FVG preoccupati da quanto stabilito dalle linee guida emanate dal Comitato tecnico scientifico per il rientro in sicurezza nelle scuole a settembre. Credo che sia giunta l'ora di fare chiarezza una volta per tutte, anche a costo di rivedere le linee guida, e che non sia più il tempo di dare informazioni improbabili in ordine sparso. Il comitato sembra non avere contezza delle ripercussioni che l’obbligo della mascherina avrebbe sui bambini, e di quanto possa essere difficile per un bimbo di 7 anni essere costretto a indossare qualcosa che gli impedirebbe anche di esprimersi liberamente.

Oltre a questo, il Comitato evidentemente non ha tenuto conto degli ingenti costi economici a carico delle famiglie che ogni giorno dovrebbero mandare in classe i propri figli con almeno due mascherine. Voglio augurarmi che il governo e i ministri competenti valutino attentamente le richieste e le preoccupazioni di queste famiglie, perché meritano sostegno e risposte concrete oltre che sicurezza e tutela della salute dei propri bambini”.

Lo dichiara Laura Stabile, senatrice di Forza Italia.